وفاة نجل لواء ركن في حادث مروري غامض وإصابة مرافقيه في منطقة ذيفان بمحافظة عمران (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب حادث مروري غامض في وفاة نجل لواء ركن وإصابة مرافقيه في منطقة ذيفان بمحافظة عمران الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية . وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم الجمعة أن نجل اللواء الركن علي عزيز الحجيري توفي في حادث مروري مروع وإصابة مرافقيه في منطقة ذيفان بمحافظة عمران . وأضافت المصادر أن الحادث تسبب في وفاة الإبن الأصغر للحجيري زيد والذي يبلغ من العمر 23 سنة دون ذكر بقية تفاصيل الحادث المروري الغامض . هذا ومازال أحد مرافقي الحجيري في المستشفى وكذلك الحال جثة الشاب زيد بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء .

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