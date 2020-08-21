شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يخاطب أبناء صنعاء.. وهذا ماقالوه "تفاصيل" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - خاطب الجيش الوطني، أبناء صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بالتأكيد أنهم سيحتفون معهم قريبا في قلب صنعاء بتحقيق النصر، وإعلاء راية الجمهورية.



وقالت صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم القوات المسلحة، في افتتاحيتها، الخميس، مخاطبة أبناء العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا: “نعلم أن محنتكم عظيمة، وآلامكم موجعة، وأنتم تنظرون إلى أبنائكم وهم يساقون إلى الموت، ويحشرون حشرا إلى مستنقعات الإرهاب والعنف بقوة السلاح”.



وأكدت الصحيفة: أن ذلك لن يطول”. مشيرة إلى أن “أبناء القوات المسلحة في طريقهم إليكم، يبلون بلاء كبيرا في سبيل تحريركم من قبضة المليشيات الإرهابية، وسيحتفون معكم في قلب صنعاء بتحقيق النصر وإعلاء راية الجمهورية، وإن غدا لناظره قريب”.



وأضافت: “أكثر من أي وقت مضى، وأشد إلحاحا من أي مرحلة سبقت، أضحى الحسم العسكري هو الخيار الأوحد الذي يجب أن يكون لا سواه”. الاكثر اهتماما.