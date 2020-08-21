شكرا لمتابعة خبر عن خلافات هاشمية تطفو على السطح وتصف أبوعلي الحاكم بالفاشل بعد اكتشافهم الارقام للقتلى في محاولة دخول مارب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الى السطح مؤخرا الخلافات الكبيرة التي تعصف بالاسر والقيادات الهاشمية كما يصفوها وظهر ذلك جليا بعد وصف هذة العائلات أبوعلي الحاكم بالفاشل بعد فشل محاولاتهم المستميته في دخول مارب الامر الذي اداء الى تفجر خلافات كبيرة بعد اكتشافهم لارقام القتلى.

و نشر الصحفي أحمد عائض في صفحته بتويتر تغريدة كشف فيها عن خلافات عاصفة في اوساط القيادات الحوثية بسبب نتائج المواجهات بجبهة ” مأرب” .

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وقال في التغريدة :”خلافات تعصف بالقيادات الحوثية العليا ومقربين من عبدالملك الحوثي يصفون ابو علي الحاكم بالفاشل. واسر هاشمية يرتفع صوتها بعد ان سحقت مارب المئات من أبناء السلالة والالاف من زنابيلها.أحلام غزو مارب تفجر خلافات كبيرة بعد اكتشافهم الارقام المهولة التي سقطت لتحقيق حلم مراهق”.