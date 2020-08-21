شكرا لمتابعة خبر عن محاول اغتيال قيادي حوثي بارز من الدرجة الأول الاسم وحالة ارتباك تصيب الحوثيون في العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت جماعة الحوثي لحالة ارتباك شديد بعد محاولة إغتيال قيادي حوثي من الدرجة الأولى جنوب ؤصنعاء مما دفعها لإجبار بقية القيادات التابعة لها بالمكوث في المنازل .

وقالت مصادر أمنية مقربة من الحوثيين للمشهد اليمني أن وكيل محافظة صنعاء لقطاع الأمن عبد القادر الشاوش والذي يعد أرفع قيادي حوثي من أبناء منطقة سنحان مسقط رأس الرئيس السابق علي عبد الله صالح تعرض لمحاولة إغتيال .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة)

ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها

شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة)

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

Advertisements

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها

شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضافت المصادر أن السيارة التي تقل الشاوش تعرض لوابل من الرصاص جنوب العاصمة في مديرية سنحان لكنه نجى بأعجوبة من محاولة الاغتيال والذي لا يستبعد أن تندرج ضمن التصفيات البينية داخل جماعة الحوثي.

وأكدت المصادر أن منفذين محاولة الاغتيال تمكنوا من الفرار دون ذكر تفاصيل أخرى عدى ارتباك المليشيا في العاصمة صنعاء بعد توسع إنتشارجماعة الحوثي في إقليم سبأ وشحة العناصر الأمنية .

ومنيت جماعة الحوثي خسائر فادحة في العناصر البشرية في الجبهات وعزوف بقية المقاتلين من التوجه للجبهات وأمتناع أبناء القبائل عن الانظمام للحوثيين بعد أن أدركوا أن الحرب لا تعنيهم بل أنها تهدم النظام الجمهوري والذي قدم الشعب اليمني خيرة رجالة للتحرر من الأنظمة الأمامية والعبودية والجهل والمرض المتزامن بمعيتها .

هذا وانتشرت عناصر حوثية مكان الحادث بعد نقل الشاوش للعلاج في أحد المستشفيات القريبة من الحادث وسط حراسة أمنية مشددة .