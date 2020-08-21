شكرا لمتابعة خبر عن صحيفة سعودية : تكشف عن مستجدات إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة بين الشرعية والانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبرت مصادر مطلعة على مشاورات تشكيل حكومة يمنية جديدة تنفيذاً لاتفاق الرياض، عن تفاؤلها بإمكانية الإعلان عن التشكيلة في نهاية الأيام العشرة المقبلة بحسب نص الاتفاق.

وينص اتفاق الرياض بين الحكومة المعترف بها، والمجلس الانتقالي الجنوبي، على تشكيل حكومة من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب، وحددت آلية تسريع الاتفاق التي أعلنت عنها السعودية، أواخر يوليو الماضي مدة شهر لإعلان تشكيلة الحكومة.

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ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، اليوم الجمعة، عن مصدر وصفته بأنه قريب من المشاورات أن الأطراف السياسية تعمل بقوة لإنجاح تشكيل الحكومة في الوقت المحدد.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن رئيس الوزراء (معين عبدالملك) وجد تجاوباً كبيراً من المكونات السياسية، ويعمل من قرب مع الجميع.

فيما قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد الصالح إنه متفائل جداً بتشكيل الحكومة خلال المدة المتبقية وهي 10 أيام، خصوصاً أن السعودية لديها نوايا صادقة لتنفيذ الاتفاق، وعملت على تذليل الصعاب كافة لجمع ومساعدة الأطراف اليمنية.

وأضاف حسب متابعتنا ورؤيتنا لتحركات رئيس الحكومة والقوى السياسية ووجود كل الأطراف، أعتقد أن هنالك إمكانية لتشكيل الحكومة في الوقت المحدد، وقد نحتاج لأيام إضافية إذا ما تأخر وصول الرئيس من الولايات المتحدة.

وعبر الصالح عن القلق مما أسماه بعض التحركات العسكرية الأخيرة في أبين رغم وجود اللجنة السعودية في عدن لتنفيذ الشق العسكري من الاتفاق. وقال ما يؤرقنا، إلى جانب هذه التحركات العسكرية، هو الحشود التي تنطلق من مأرب وتصل إلى أبين في ظل الاحتياج الكبير لها في مأرب التي تواجه أعنف هجوم حوثي منذ بدء الحرب.