شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل قصة اقدام ممرضة هندية على قتل زوجها اليمني وتقطيع جثته الى اشلاء في صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

حكمت محكمة الاستئناف في صنعاء على الممرضة الهندية والتي تدعى نيميشيا بريا 30 عامًا بالإعدام .

و حُكم على الممرضة الهندية بالموت بعد أن قتلت زوجها اليمني وقطعته إلى أشلاء وألقته خارج شقتها في صنعاء.

صحف هندية قالت إن الممرضة قامت برفقة صديقتها اليمنية بقتل الرجل اليمني انتقاماً بعد ما احتجزها من خلال مصادرة جوزا سفرها واستخدام كل أموالها.

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وفي تفاصيل القضيه التي حدثت في عام 2017 في اليمن. حيث قدمت الممرضة الهندية نيميشا بريا الى اليمن في 2013 وكانت تعمل في مستشفى هناك.

لكنها أرادت أن تفتح عيادتها الخاصة , وبما أنه لا يُسمح إلا لليمنيين بفتح عيادة، فقد ابرمت اتفاق مع رجل يمني على الزواج الصوري فقط لان الممرضة الهندية متزوجة ولديها طفل في بلدها الهند , وبالفعل تم تسجيل زواجها من الرجل اليمنيوالذي يُدعى طلال عبده مهدي على الورق.

وبعد تسجيل الزواج، حصلت على ترخيص من الحكومة للعيادة في عام 2014. ولكن بعد التسجيل، أجبرها مهدي على العيش كزوجته الحقيقية رغم أنه كان متزوجًا بالفعل .

لم تُجبر فقط على العيش مع زوجة مهدي الأولى، بل صادر جواز سفرها واستخدم كل الأموال التي أتت من العيادة. كما تعرضت لمضايقات من قبل مهدي ولسوء المعاملة لسنوات، اقدمت نيميشا مع صديقتها اليمنية التي تدعى حنان، التي عملت معها كممرضة، بقتل مهدي. تم تقطيع جسده إلى أشلاء ومعبأة في كيس ألقي داخل خزان المياه في شقتها.