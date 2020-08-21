شكرا لبحثكم عن خبر كل البنات تدرب اللجان المجتمعية على إدارة وتشغيل وصيانة مشاريع المياه بالحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الحديدة: إعلام المؤسسة- عبد الله البيتي

اِختتمت مؤسسة كل البنات للتنمية يوم أمس الخميس 20/08/2020م بالحديدة الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل لجان المياه المجتمعية البالغ عددهم 30 متدربا، ضمن مشروع: الاستجابة الشاملة للمياه والإصحاح البيئي 14642 بمديرية المغلاف محافظة الحديدة والممول من صندوق التمويل الإنساني- اليمن (YHF)، والتي استمرت ثلاثة أيام تلقى فيها المتدربين تدريبا مكثفا في الإصحاح البيئي والإدارة المالية لمشاريع المياه، وإدارة مشاريع المياه وعمليات التشغيل والصيانة لمنظومات الطاقة الشمسية، من خلال مدربين من هيئة مياه الريف بمحافظة الحديدة.

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الجدير بالذكر بأن المشروع يتضمن عددا من المناشط والتدخلات، منها: بناء خزانين مياه برجية سعة الخزان الواحد 60 مترا مكعبا بارتفاع 18 مترا، وست منظومات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، وشبكة مياه، وإنشاء خط ضخ، و108 حماما للنازحين، إلى جانب عشر نقاط مياه، كما يتضمن المشروع حملةً للنظافة وإزالة ورفع للمخلفات الصلبة بالمديرية. ويستفيد من جميع أنشطة وتدخلات المشروع حوالي 20511 من النازحين والمتضررين والمجتمع المضيف، في ست قرى من مديرية المغلاف.

هذا ويعدّ هذا التدخل من مؤسسة كل البنات للتنمية في المديرية الرابعة على مستوى محافظة الحديدة إلى جانب مديريات: الزيدية والمنيرة وباجل في عدد من