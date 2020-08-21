شكرا لبحثكم عن خبر محاولة إغتيال قيادي حوثي من الدرجة الأولى في صنعاء "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرضت المليشيا الحوثية لحالة ارتباك شديد بعد محاولة إغتيال قيادي حوثي من الدرجة الأولى جنوب صنعاء مما دفعها لإجبار بقية القيادات التابعة لها بالمكوث في المنازل .

وقالت مصادر أمنية مقربة من الحوثيين "يمني بوست" أن وكيل محافظة صنعاء لقطاع الأمن عبد القادر الشاوش والذي يعد أرفع قيادي حوثي من أبناء منطقة سنحان مسقط رأس الرئيس السابق علي عبد الله صالح تعرض لمحاولة إغتيال .

وأضافت المصادر أن السيارة التي تقل الشاوش تعرض لوابل من الرصاص جنوب العاصمة في مديرية سنحان لكنه نجى بأعجوبة من محاولة الاغتيال والذي لا يستبعد أن تندرج ضمن التصفيات البينية داخل المليشيا .



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وأكدت المصادر أن منفذين محاولة الاغتيال تمكنوا من الفرار دون ذكر تفاصيل أخرى عدى ارتباك المليشيا في العاصمة صنعاء بعد توسع إنتشار المليشيا الحوثية في إقليم سبأ وشحة العناصر الأمنية .

ومنيت المليشيا الحوثية خسائر فادحة في العناصر البشرية في الجبهات وعزوف بقية المقاتلين من التوجه للجبهات وأمتناع أبناء القبائل عن الانظمام للحوثيين بعد أن أدركوا أن الحرب لا تعنيهم بل أنها تهدم النظام الجمهوري والذي قدم الشعب اليمني خيرة رجالة للتحرر من الأنظمة الأمامية والعبودية والجهل والمرض المتزامن بمعيتها .

هذا وانتشرت عناصر حوثية مكان الحادث بعد نقل الشاوش للعلاج في أحد المستشفيات القريبة من الحادث وسط حراسة أمنية مشددة .