شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة عملاقة إلى مطار صنعاء.. شاهد ماذا تحمل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم الجمعة، طائرة شحن، تابعة لمنظمة الصحة العالمية. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقالت وكالة سبأ بنسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن الطائرة تحمل على متنها 11 طنا من المستلزمات الطبية والصحية. وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا في البلاد، التي تعاني انهيارا كبيرا في القطاع الصحي.

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