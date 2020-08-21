شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع معركة مأرب.. الجيش الوطني «يباغت» الحوثيين وينفذ قبل قليل «هجوماً كاسحاً» في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنّت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الجمعة، هجوماً كاسحاً على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف. speakol . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش والمقاومة هاجموا صباح اليوم عدد من المواقع كانت تتمركز فيها المليشيا الحوثية بجبهات النضود والعلم، وأسفرت المعارك التي استمرت لساعات عن سقوط العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما استعاد الأبطال كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة. وأضاف بأن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيا في مواقع متفرّقة شرق مدينة الحزم، وتمكنت من تدمير عدد من الآليات القتالية من ضمنها تدمير عربتين شرق المرازيق ومصرع جميع من كانوا على متنها. واشتعلت المعارك في جبهات محافظتي الجوف ومارب خلال الأيام الماضية، مخلفة مئات القتلى والجرحى بصفوف المليشيا.

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