شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حرب شوارع في تعز وصحيفة تكشف تفاصيل المعارك الدائرة بين اللواء 35 والحشد الشعبي الاخواني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دارت معارك عنيفة منذ عصر اليوم وحتى اللحظة بين قوات الحشد الشعبي التابع للاخوان وبين قوات اللواء 35 مدرع في محافظة تعز.

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مصادر ميدانية كشفت لصحيفة الامناء عن تصدي قوات اللواء 35 مدرع لهجوم واسع شنته مليشيا الحشد الشعبي في مديرية المعافر.

وقالت المصادر ان مليشيا الاخوان فشلت في إسقاط مواقع تابعة للواء 35 مدرع في منطقة النشمة وبدأت بقصف القرى باسلحة الجيش الثقيلة وسقط عدد من القتلى والجرحى وكلهم من المدنيين.

واشارت المصادر الى ان قوات الاخوان دفعت بتعزيزات كبيرة في محاولة لاسقاط المعافر والنشمة فيما قوات اللوء 35 نجحت في التصدي لقوات الحشد وافشلت اكبر هجوم على مواقعها.