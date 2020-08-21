شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: دوي انفجارات تهز العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمع دوي انفجارات عنيفة، هزت أحياء شمال العاصمة المختطفة صنعاء، بعد عصر اليوم الجمعة، من قبل ملشيات الحوثي المدعومة من إيران.

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ووفقا لمصادر محلية، ان الانفجارات ناجمة عن تدريبات لعناصر مليشيا الحوثي على أسلحة ثقيلة، فيما كان يعرف بمعسكر الفرقة الأولى التابع للجنرال العجوز علي محسن الاحمر.

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وتابعت المصادر أن مليشيا الحوثي تجري تديبات لعناصر جديدة على الأسلحة الثقيلة وسط الأحياء السكنية.

وبحسب المصادر فأن الانفجارات اثارت حالة كبيرة من الخوف والهلع بين المواطنين خاصة الاطفال والنساء.

وأشارت إلى أن المليشيات الإيرانية، تعمل على الاحتماء بالأحياء السكنية وتتخذ من المدنيين دروعًا بشرية، خوفا من مقاتلات التحالف العربي.

الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي أجرت تجاربًا صاروخية فاشلة في السابق، وسط الأحياء السكنية، وأسفرت بعضها عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.