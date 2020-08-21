شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد أيام من تطبيع الإمارات مع إسرائيل.. فتحي بن لزرق يدعو للتطبيع و«المفاجأة» في السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الصحفي الجنوبي البارز"فتحي بن لزرق" تغريدة طالب فيها اليمنيين بتطبيع علاقاتهم البينية وتكريس الجهود لانهاء الخلافات . . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed نص التغريدة :"نحتاج كيمنيين ان نُطبع اولا فيما بيننا وان نكرس جهودنا لإنهاء خلافاتنا واستعادة بلادنا ووقف الحرب وإحلال السلام . لاتحتاج النخب للخوض في نقاشات التطبيع مع إسرائيل ركزوا جهودكم أولا على بلدكم وأهلكم وحلوا مشكلتها ومشكلتها لن تحل إلا بجهودكم. اتركوا اسرائيل وشأنها ركزوا على وطنكم".

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