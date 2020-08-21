شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الرئيس التركي يعلن العثور عن أكبر كنز في تاريخ تركيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن اكتشاف أكبر كنز في تاريخ تركيا والمتمثل في حقل غاز كبير في البحر الأسود، وقال إن احتياطيات الحقل تقدر بنحو 320 مليار متر مكعب من الغاز.

ووفقا للرئيس التركي فإن هذا الكشف يعد أكبر اكتشاف لحقل غاز طبيعي في البحر الأسود، وأضاف قائلا: "فتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان".

وعن مكان اكتشاف الغاز، أشار الرئيس التركي إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي في بئر "تونا"، تقع قبالة الساحل الغربي لتركيا على البحر الأسود.

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وقال أردوغان إن الاكتشاف تم بعدما نفذت تركيا 9 عمليات حفر في المياه العميقة في البحرين المتوسط والأسود عبر سفينتي "الفاتح" و"ياووز".

وأضاف أن الاكتشاف يشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في نفس المنطقة، مشددا على أن بلاده تطمح لأن تكون دولة مصدرة للطاقة.

أما فيما يتعلق بموعد استخراج الغاز من الحقل، قال أردوغان: "سنبدأ على الفور بحفر آبار حقل الغاز الجديد ومن ثم رسم شكل الإنتاج والانتقال بعدها إلى أعمال البناء".