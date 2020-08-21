شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. محاولة اغتيال الرئيس التونسي ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة «الشروق» التونسية اليوم الجمعة، عن تفاصيل مخطط اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقالت الصحيفة، إن رجل أعمال عرض 20 مليون دينار تونسي، رشوة لأحد عمال مخبز، يزود رئاسة الجمهورية بالخبز، لينفذ هذا المخطط.

وكشف العامل للوحدات الأمنية عن مخطط كامل لرجل أعمال جره فيه لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.

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20 مليون دينار وقال إن رجل أعمال شاب عمد إلى رشوة أحد عمال المخابز الذي تقتني منه مؤسسة رئاسة الجمهورية خبزها والمرطبات، بمبلغ 20 مليون دينار مقابل وضع مواد سامة داخل العجين الخاص بطلبية مؤسسة الرئاسة.

وكشف العامل عن المخطط للأجهزة الأمنية، وكلف هو بتسميم رئيس الجمهورية، فيما جرى تكليف زميله بتسميم محامية حقوقية شهيرة وزوجة مسئول بارز.

ووفق الصحيفة، تكفلت فرقة مكافحة الإجرام بالملف، مشيرة إلى أن سياسيين مرجح تورطهم في هذا المخطط.