شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. محاولة اغتيال الرئيس التونسي ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة «الشروق» التونسية اليوم الجمعة، عن تفاصيل مخطط اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقالت الصحيفة، إن رجل أعمال عرض 20 مليون دينار تونسي، رشوة لأحد عمال مخبز، يزود رئاسة الجمهورية بالخبز، لينفذ هذا المخطط.
وكشف العامل للوحدات الأمنية عن مخطط كامل لرجل أعمال جره فيه لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.
20 مليون دينار وقال إن رجل أعمال شاب عمد إلى رشوة أحد عمال المخابز الذي تقتني منه مؤسسة رئاسة الجمهورية خبزها والمرطبات، بمبلغ 20 مليون دينار مقابل وضع مواد سامة داخل العجين الخاص بطلبية مؤسسة الرئاسة.
وكشف العامل عن المخطط للأجهزة الأمنية، وكلف هو بتسميم رئيس الجمهورية، فيما جرى تكليف زميله بتسميم محامية حقوقية شهيرة وزوجة مسئول بارز.
ووفق الصحيفة، تكفلت فرقة مكافحة الإجرام بالملف، مشيرة إلى أن سياسيين مرجح تورطهم في هذا المخطط.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. محاولة اغتيال الرئيس التونسي ( تفاصيل ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.