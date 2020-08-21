شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع غير مسبوق للدولار والريال السعودي وهبوط مخيف الريال اليمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الريال اليمني انهياره الكارثي في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية أمام الدولار والعملات الأجنبية مواصلا استقراره أمام هذه العملات في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين. وجاءت أسعار الصرف مساء اليوم الجمعة كما تابعها على النحو التالي : جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: هل تذكرون الفنانة ’’سمية الخشاب‘‘ شاهدو ظهورها الجديد باطلالة بحرية ابهرت المتابعين .. صورة مذيعة MBC “لجين عمران“ ترد على متابعة لها تمنت لو أنها كانت في تفجير بيروت نجل الرئيس الأسبق علي سالم البيض يرفع الرأية البيضاء ويعلنها بكل صراحة ... الزبيدي ضحك على الجنوبيين وطعنهم في ظهورهم وحقق مكاسب شخصية كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها Advertisements شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد السعودي : 205 ⁦ الدولار : 780 (( أسعار البيع )) : ⁦ السعودي : 206 ⁦ الدولار : 789 أسعار الشراء في صنعاء : الريال السعودي :158 الدولار : 600 أسعار البيع في صنعاء : الريال السعودي : 159 الدولار: 602

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