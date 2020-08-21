شكرا لمتابعة خبر عن شايع يتوعد الحامدي والأخير يهدد بالاستقالة واللجنة السعودية تدعو للتهدئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة في العاصمة المؤقتة عدن بأن مدير أمن عدن اللواء محمد أحمد الحامدي لوح بتقديم استقالته من منصبه في ظل تعنت الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا استلام الحامدي لمهام عمله .

ولفتت المصادر بأن ذلك التهديد بالاستقالة من قبل اللواء الحامدي جاء غداة توعد المدير الأسبق لأمن عدن شلال شايع بعدم التسليم ما لم يتم تنفيذ شروطه وهو ما أثار حنق اللواء الحامدي .

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وبينت المصادر ذاتها بأن اللجنة العسكرية السعودية المتواجدة حالياً في عدن دعت إلى التهدئة مؤكدة بأنها مخولة من قبل قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالعمل على تنفيذ الشقين الأمني والعسكري وفقا لبنود اتفاق الرياض .

في المقابل كشفت مصادر مطلعة في العاصمة الرياض بأن اللواء شلال شايع طلب مبلغ 20 مليون دولار لتسليم إدارة أمن عدن،، وتأمين شخصيات عسكرية عملت معه ومنحهم حصانة سياسية لضمان عدم مسائلتهم خلال فترة عملهم في إدارة أمن عدن .

وأصدر الرئيس هادي في 29 يوليو المنصرم قرار تعيين الحامدي مديرا لأمن كمرشح للانتقالي الجنوبي لشغل هذا المنصب .