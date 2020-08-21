شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد يوجه تحذير عاجل وهام للمواطنين من التعرض للشمس.. ويتوقع استمرار هطول الأمطار في عدة محافظات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الجمعة، تحذير عاجل للمواطنين من التعرض للشمس.

وتوقع المركز في نشرته التنبيهية، أطلع عليها المشهد اليمني ، بهطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية مع احتمال امتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية حتى هضبة حضرموت، وأمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الداخلية للسواحل الشرقية والجنوبية والغربية.

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و أشار المركز إلى استمرار هطول أمطار رعدية واضطراب البحر شرق خليج عدن وما جاورها وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

و نبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية نتيجة للضباب أو السحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

وحذر المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الاجواء الحارة وعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس وقت الظهيرة.

وكانت مراكز أرصاد جوية وفلكيين، توقعوا بحدوث منخفض جوي مع بداية الاسبوع المقبل مصحوبا بامطار غزيرة على محافظات المهرة وحضرموت، وشبوة، ومارب وأجزاء من المرتفعات الغربية.