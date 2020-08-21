شكرا لمتابعة خبر عن قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين قوات الواء 35 مدرع وقوات الشرطة العسكرية في تعز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية ومحلية، اليوم الجمعة، بوقوع قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين قوات عسكرية تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، جنوبي مدينة تعز.

وقالت المصادر لـ المشهد اليمني ، أن جنديان قتلا وأصيب العشرات، بمديرية المعافر، في اشتباكات بين قوات عسكرية تابعة للواء 35 مدرع وقوات الشرطة العسكرية مدعومة بوحدات من اللواء 17 مشاه.

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و بينت المصادر بأن تحالف قوات الشرطة العسكرية القادمة من مدينة تعز حققت تقدما في بلدة البيرين في مسعاها للوصول الى منطقة النشمة مركز مديرية المعافر، وسط مقاومة مستميتة من قوات اللواء 35 مدرع غلب عليها تبادل للقصف المدفعي وعمليات قنص متفرقة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وشهدت مديريتي المعافر والمواسط، أمس الخميس، توتر عسكري على خلفية مقتل شخص برصاص مسلحين محسوبين على ركن عمليات اللواء 35 مدرع العقيد عبدالحكيم الجبزي، قبل أن يقود ذلك إلى توتر مستمر مع قوات أمنية بما في ذلك محاصرة، منزل العقيد الجبزي المتحالف مع الضباط الرافضين لقرار رئيس الجمهورية بتعيين العميد الركن عبدالرحمن الشمساني، قائدا جديدا للواء 35 مدرع.

وتشهد مدينة التربة تصعيد عسكري متبادل في محاولة للسيطرة عليها وبقية أجزاء الحجرية.

وكان محافظ المحافظة نبيل شمسان ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، أصدرا قرار قضى بالانسحاب من المسرح العسكري للواء 35 مدرع.