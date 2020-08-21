شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل المعارك الضارية في أبين والتعزيزات الكبيرة التي وصلت خط المواجهات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في ابين جنوب اليمن بتجدد المعارك الضارية والعنيفة الخميس بين القوات الحكومية التابعة للرئيس هادي ومقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا .

وبينت المصادر بأن مواجهات عنفية استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة عقب هجوم شنه مقاتلي الانتقالي الجنوبي على مواقع القوات الحكومية .

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وأكدت المصادر بأن المواجهات تشهد زحوفات برية هي الأولى من نوعها منذ تجدد المعارك عقب الإعلان على توقيع اتفاق الرياض 2 الذي رعته المملكة بين الحكومة الشرعية برئاسة هادي والانتقالي الجنوبي .

وتركزت المواجهات في مناطق الطرية، الشيخ سالم، وادي حسان، قرن الكلاسي، بمحافظة أبين، بعد هجوم بري شنته قوات الانتقالي الجنوبي على مواقع القوات الحكومية .

ولفتت المصادر ذاتها إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين اثر تلك المواجهات والقصف المكثف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة يأتي ذلك عقب دفع قوات الانتقالي الجنوبي بتعزيزات عسكرية للمواقع الملتهبة في المحافظة .

ويعد ذلك بمثابة رصاصة الرحمة على اتفاق الرياض بالرغم من تواجد اللجنة العسكرية السعودية في عدن والتي تشرف على تطبيق الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض والذي قوبل برفض واضح من قبل قيادات الانتقالي الجنوبي والتي رفضت حتى الان تسليم إدارة أمن عدن لمدير أمن عدن المعين من قبل الرئيس هادي اللواء محمد أحمد الحامدي في ظل إصرار المدير السابق شلال شايع على وضع اشتراطاته قبل التسليم .