شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي آل سعود : يوجه بصرف مبالغ كبيرة من أجل احتواء تداعيات جريمة آل سبيعيان بمحافظة مارب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة في مدينة مارب عن قيام الأمير فهد بن تركي آل سعود بصرف مبالغ كبيرة لاحتواء جريمة آل سبيعيان بمحافظة مارب.

وقالت المصادر أن مدير مكتب الأمير تركي، اللواء فلاح الشهراني، سلم مبالغ مالية لعدد من المشايخ على رأسهم أبو حسن الماربي أحد مشايخ التيار السلفي وعبدالرزاق البقما، من أجل متابعة قضية آل سبيعان واحتوائها والحد من اتساع تداعياتها.

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وأوضحت المصادر أن المشايخ التقوا بفاهم سبيعيان وطلبوا منه تهدئة الوضع بين آل سبيعيان والقبائل المساندة لهم والطرف الاخر المشارك الإعتداء على ال سبيعيان من قبائل الدماشقة في وادي عبيدة.

وأكدت المصادر أن الوضع لا يزال متوترا بين قبائل آل حتيك والدماشقة، عقب معارك عنيفة بين الطرفين على خلفية جريمة آل سبيعيان. وامتدت المواجهات المسلحة بين الطرفين لتصل اغلب مناطق عبيدة.