شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل؛ بيان هاماً ورد الان من صنعاء يخص مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الجمعة، تحرير ثمانية من أسراها في محافظة مأرب (شمال شرقي البلاد) بوساطة محلية. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأوضح رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة، عبد القادر المرتضى في بيان على "تويتر" أن تحرير الأسرى جرى بعملية تبادل عبر وساطات محلية. ونفذ الحوثيون والقوات الحكومية، منذ منتصف العام 2015، أكثر من 300 عملية تبادل أسرى عبر وساطات وتفاهمات محلية تم بموجبها تحرير أكثر من 7 آلاف أسير من الجانبين.

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