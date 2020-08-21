شكرا لقرائتكم خبر عن احداث متسارعة وطارئة حول الانسحاب الكامل للأمن المركزي واللواء 35 وسقوط أبرز مناطق تعز في الأثناءج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنسحبت قوات الامن المركزي واللواء35 مدرع من بوابة مديرية المعافر جنوب تعز وسط البلاد. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وقال مصدر عسكري لكريتر سكاي إنهيار لقوات اللواء 35 مدرع وقوات الشرطة العسكرية تتمكن بالسيطرة على النشمة بتعز. Advertisements وواصل قائلا تمكنت الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على جبل المشاعر. ولفت بالقول وفرار جماعي في إتجاه العين للمتمردين حد وصف المصدر . وتابع هناك تعزيزات تتوافد من كل قرى الجبزيه دعما للجيش والشرطة العسكرية. واختتم بالقول انسحاب للامن المركزي واللواء 35 من بوابة المعافر وسقوط النشمة بيد الشرطة العسكرية.

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