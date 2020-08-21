تحركات أمنية للتعامل مع تمرد في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020

الخليج 365

تسببت مواجهات مسلحة بريف تعز اليوم الجمعة بقطع الطريق الرابط بين محافظتي تعز وعدن ماجعل مئات المسافرين عالقين.



واوضحت اللجنة الامنية بتعز تفاصيل ماحدث ..مؤكدة ان الشرطة العسكرية بدأت بفتح الخط الرئيسي تعز- التربة وملاحقة مطلوبين.

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وقال مصدر مسئول في اللجنة الأمنية في تصريح للمركز الاعلامي لمحور تعز «إنه في صباح يومنا هذا الجمعة الموافق 21 أغسطس 2020، قام عدد من المطلوبين أمنيا والمتمردين على قرارات الشرعية والجيش الوطني بقطع خط تعز – التربة، في منطقة البيرين و إعاقة حركة السير و مضايقة المواطنين».

واكد ان ذلك استدعى اللجنة الأمنية بالمحافظة للتحرك العاجل و القيام بواجبها في تأمين حياة الناس و فرض الامن.

واشار المصدر ان اللجنة وجهت بتحريك حملة أمنية لفتح وتأمين الخطوط، و بسط نفوذ الدولة و منع العصابات من قطع الخطوط و إعاقة حركة المواطنين.

وتحركت الحملة بقيادة الشرطة العسكرية وبدأت بفتح الخط الرئيسي تعز التربة ،طبقا للمصدر.

واكدت الحملة الأمنية أنها ستواصل عملها حتى تأمين جميع الخطوط و ملاحقة المطلوبين أمنيا وإلقاء القبض على العصابات المتمردة على قرارات الرئيس، و بسط الأمن في عموم المحافظة .