شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الجيش الوطني يطبق الحصار على نحو 300 عنصر حوثي في هيلان ومفاوضات لتسليم أنفسهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر عسكرية خاصة ، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ، نفذت عملية عسكرية تمكنت خلالها من إحكام الحاصر الكامل على نحو 300 عنصر من مرتزقة إيران ، في مفرق هيلان جنوبي محافظة مأرب ..

وقالت المصادر إن نحو ثلاثمائة عنصر من مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من نظام الملالي الإيراني ، يقبعون في هذه الأثناء تحت نيران قوات الجيش الوطني والمقاومة في هيلان ، وهناك مفاوضات لتسليم أنفسهم هذه الليلة ...

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وتأتي هذه العملية الكبرى على وقع معارك طاحنة يخوضها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية هيلان جنوب محافظة مأرب ، في وقت تتكبد فيه مليشيات الحوثي الإنقلابية خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح