شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: تحليق مكثف لطيران التحالف العربي في أجواء مناطق تعز .. لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحلق في هذه اللحظات طيران التحالف العربي في سماء مناطق محافظة تعز وسط البلاد. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقال مصدر محلي ان تحليق مكثف لطيران التحالف العربي في اجواء مناطق تعز المحررة. وأرجع السبب التحليق لطائرات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بسبب اشتباكات عنيفة في النشمة. ونوه بالقول ان التحليق بسبب اشتباكات عنيفة في النشمة بين قوات الشرطة العسكرية واللواء 35 مدرع.

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