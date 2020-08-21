شكرا لقرائتكم خبر عن اشتدت المواجهات المسلحة في محافظة مأرب والجوف شرق اليمن صباح الجمعة (تفاصيل شاملة) : الحوثي يطرد المرضى من المستفشيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتدت المواجهات المسلحة في محافظة مأرب شرق اليمن بين قوات الجيش والمقاومة ومسلحي ميليشيات الحوثي.

وقالت مصادر عسكرية متعددة لصحيفة "عدن الغد" ان الهجوم الاوسع الذي تنفذه منذ 48 ساعة قوات تابعة للمليشيا الحوثي تم كسره على عدد من الجبهات .

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وقال مصدر عسكري وأخر قبلي لصحيفة "عدن الغد" ان الهجوم الاوسع تم صده وان قوات الجيش والمقاومة باشرت ومنذ الثانية فجر يوم الجمعة شن هجوم مضاد ضد قوات الحوثيين.

واشتعلت عدد من الجبهات صباحا بينها جبهات هيلان و المشجح والمخدرة حيث بدأت قوات الجيش بشن هجوم مضاد وواسع.

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مصادر محلية في منطقة ارحب قالت لصحيفة "عدن الغد" ان سيارات محملة بقتلى الميليشيا وصلت في ساعات مساء الخميس محملة باكثر من 32 جثة .

وقال عاملون في المستشفى الحكومي بمدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف ان الميليشيا اخلته مساء أمس من عدد من المرضى وكرسته لاستقبال جثث القتلى والجرحى القادمين من جبهات مأرب.

وعلى مايبدو ان القوات الموالية للحوثيين تكبدت خسائر هي الاضخم منذ بدء الهجمات على محافظة مأرب.

واعلنت ميليشيا الحوثي صباح الجمعة مقتل قيادي كبير فيها وهو اديب يحيى محمد مرعي المدعو ابو سحار في جبهة مأرب.

وابو سحار كان قائدا لما يعرف قائدا للقوات الخاصة في المنطقة السادسة حيث لقي مصرعه في مواجهات مأرب.

وقتل إلى جانب السحاري بحسب مصادر عسكرية قائد المجاميع الوسطى عبدالحميد نصر الشاهري وهو نجل القيادي الشاهري المعين من قبل المليشيات الحوثية وكيلا لمحافظة إب.