شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مباشرة من محلات الصرافة .. أنهيار للريال اليمني أمام العملات الاجنبية في" عدن " و استقرار نسبي في" صنعاء و حضرموت " اليوم الجمعه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية تأرجحا كبيرا في الفارق بين صنعاء وعدن حيث ينهار في عدن ويستقر في صنعاء. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed الاسعار اليوم الجمعة 21/8/2020 صنعاء الدولار شراء 602 بيع605 السعودي Advertisements شراء 158.8 بيع159.3 عدن الدولار شراء 785 بيع790 السعودي شراء 206 بيع207

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