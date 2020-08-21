شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الحوثيون يطلقو صاروخ باليستي وطائرة مفخخة على العمق السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات التحالف العربي، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة نجران جنوبي المملكة العربية السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، ان قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed ولفت متحدث التحالف ان الاستهداف تم بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة نجران، ولم يورد مزيد من التفاصيل. وفي وقت، أعلن التحالف في بيان، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون من العاصمة صنعاء، باتجاه الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية للسعودية.

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