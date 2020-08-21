شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: تعز الان... معارك عنيفة وطاحنة بين قوات حزب الإصلاح واللواء 35مدرع وطيران التحالف العربي يحلق في سماء تعز الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر"لليمن السعيد" بتحليق مكثف لطيران التحالف العربي في سماء مدينة تعز (جنوب غربي البلاد) في هذه الاثناء. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed يأتي ذلك عقب ساعات من اندلاع اشتباكات بين فصيلين عسكريين موالين للشرعية في منطقة البيرين بمديرية المعافر جنوبي تعز أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة آخرين. وأمس الخميس، اندلعت اشتباكات عنيفة في مديرية الشمايتيين محافظة تعز بين قوات تتبع عبد الحكيم الجبزي التابع لعمليات اللواء 35 من طرف وقوات حزب الاصلاح من طرف آخر. ويسود التوتر في عدد من مناطق الحجرية في ريف تعز الجنوبي مع استمرار التحشيد العسكري من اللواء 35 مدرع من جهة وقوات تابعة لمحور تعز التابع لحزب الاصلاح من جهة أخرى.

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