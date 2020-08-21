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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الفواكه بسوق الجملة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020
الخليج 365 - خاص
ينشر "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه في أسواق الجملة بحسب مكتب الزراعة والري في العاصمة المؤقتة عدن.. وجاء كما يلي:
موز كرتون عبوة 30 كجم 7000-8000
موز نوع باباي كرتون سلة 20 كجم 3500-4000
بطيخ (كيلو جرام) 350-400
شمام (كيلو جرام) 400-420
سلة عنب أبيض (22 كجم) 15000-18000
سلة عنب عاصمي (22 كجم) 14000-18000
سلة عنب أسود (22 كجم) 15000-20000
سلة فرسك (خوخ) (20 كجم) 22000-30000
سلة مانجو نوع سمكة (25 كجم) 22000-28000
كرتون عاط (خرمش) (12 كجم) 7000-10000
سلة تفاح (20 كجم) 15000-17000
سلة رمان (20 كجم) 15000-20000
سلة بلح "مناصف" (20 كجم) 10000-15000
بطاط 25 كجم 7000-7500
طماط 25 كجم 9000-12000
بصل احمر 25 كجم 8500-9000
جزر 6 كجم 2500-3000
باميا 8 كجم 6000-6500
باذنجان 10 كجم 3000-3500
كوسا 18 كجم 8000-10000
خيار 16 كجم 6000-7000
بيبار 8 كجم 2500-3000
بسباس 8 كجم 2000-2500
كوبيش كبير (حبة) 1200-1500
كوبيش صغير (حبة) 800-1000
ليمون 20 كجم 14000-16000
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