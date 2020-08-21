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تعرف على أسعار الفواكه بسوق الجملة في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه في أسواق الجملة بحسب مكتب الزراعة والري في العاصمة المؤقتة عدن.. وجاء كما يلي: 

موز كرتون عبوة 30 كجم 7000-8000

موز نوع باباي كرتون سلة 20 كجم 3500-4000

بطيخ (كيلو جرام) 350-400

شمام (كيلو جرام) 400-420

سلة عنب أبيض (22 كجم) 15000-18000

سلة عنب عاصمي (22 كجم) 14000-18000

سلة عنب أسود (22 كجم) 15000-20000

سلة فرسك (خوخ) (20 كجم) 22000-30000

سلة مانجو نوع سمكة (25 كجم) 22000-28000

كرتون عاط (خرمش) (12 كجم) 7000-10000

سلة تفاح (20 كجم) 15000-17000

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سلة رمان (20 كجم) 15000-20000

سلة بلح "مناصف" (20 كجم) 10000-15000

بطاط 25 كجم 7000-7500

طماط 25 كجم 9000-12000

بصل احمر 25 كجم 8500-9000

جزر 6 كجم 2500-3000

باميا 8 كجم 6000-6500

باذنجان 10 كجم 3000-3500

كوسا 18 كجم 8000-10000

خيار 16 كجم 6000-7000

بيبار 8 كجم 2500-3000

بسباس 8 كجم 2000-2500

كوبيش كبير (حبة) 1200-1500

كوبيش صغير (حبة) 800-1000

ليمون 20 كجم  14000-16000  

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