شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الفواكه بسوق الجملة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020 الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه في أسواق الجملة بحسب مكتب الزراعة والري في العاصمة المؤقتة عدن.. وجاء كما يلي: موز كرتون عبوة 30 كجم 7000-8000 موز نوع باباي كرتون سلة 20 كجم 3500-4000 بطيخ (كيلو جرام) 350-400 شمام (كيلو جرام) 400-420 سلة عنب أبيض (22 كجم) 15000-18000 سلة عنب عاصمي (22 كجم) 14000-18000 سلة عنب أسود (22 كجم) 15000-20000 سلة فرسك (خوخ) (20 كجم) 22000-30000 سلة مانجو نوع سمكة (25 كجم) 22000-28000 كرتون عاط (خرمش) (12 كجم) 7000-10000 سلة تفاح (20 كجم) 15000-17000 Advertisements سلة رمان (20 كجم) 15000-20000 سلة بلح "مناصف" (20 كجم) 10000-15000 بطاط 25 كجم 7000-7500 طماط 25 كجم 9000-12000 بصل احمر 25 كجم 8500-9000 جزر 6 كجم 2500-3000 باميا 8 كجم 6000-6500 باذنجان 10 كجم 3000-3500 كوسا 18 كجم 8000-10000 خيار 16 كجم 6000-7000 بيبار 8 كجم 2500-3000 بسباس 8 كجم 2000-2500 كوبيش كبير (حبة) 1200-1500 كوبيش صغير (حبة) 800-1000 ليمون 20 كجم 14000-16000

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