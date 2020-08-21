شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الخضروات بسوق الجملة في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020 الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه في أسواق الجملة بحسب مكتب الزراعة والري في العاصمة صنعاء.. وجاء كما يلي: بطاط 20 كجم 4000-5000 طماط 20 كجم 4000-6000 طماط صعدي 20 كجم 7000-9000 بصل ابيض 20 كجم 4000-4500 بصل احمر 20 كجم 5000-6000 جزر 18 كجم 3000-5000 Advertisements باميا 12 كجم 5000-10000 باذنجان 15 كجم 1500-2000 كوسا 20 كجم 4000-5000 خيار 10 كجم 2000-3000 بيبار 7 كجم 2000-3000 بسباس 12 كجم 1000-1500 فاصولياء خضراء 10 كجم 5000-6000 كوبيش كبير (حبة) 400-500 كوبيش صغير (حبة) 200-300 ليمون (100 حبة) 1500-2500

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