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تعرف على أسعار الخضروات بسوق الجملة في صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه في أسواق الجملة بحسب مكتب الزراعة والري في العاصمة صنعاء.. وجاء كما يلي: 

بطاط 20 كجم 4000-5000

طماط 20 كجم 4000-6000

طماط صعدي 20 كجم 7000-9000

بصل ابيض 20 كجم 4000-4500

بصل احمر 20 كجم 5000-6000

جزر 18 كجم 3000-5000

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باميا 12 كجم 5000-10000

باذنجان 15 كجم 1500-2000

كوسا 20 كجم 4000-5000

خيار 10 كجم 2000-3000

بيبار 7 كجم 2000-3000

بسباس 12 كجم 1000-1500

فاصولياء خضراء 10 كجم 5000-6000

كوبيش كبير (حبة) 400-500

كوبيش صغير (حبة) 200-300

ليمون (100 حبة)  1500-2500  

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