المخا.. مبادرة شبابية تتبنى ردم وإصلاح الحفر على الخط الإسفلتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020

الخليج 365 - متابعات



بدأت مبادرة شبابية، يوم الخميس، بردم وإصلاح الحفر بالطبقة الإسفلتية على الشارع العام بالمخا وذلك ضمن جهود مجتمعية تهدف لتقليص عدد الحوادث المرورية الناجمة عنها.

وقال مسؤول مبادرة "معاً لمخا أفضل" نائل عبادي، إن فريق المبادرة الذي يعمل تحت إشراف وتنسيق ومتابعة من قبل السلطة المحلية تقدم إلى مكتب أبو عسقلان للخدمات العقارية بطلب دعم المبادرة التي تقضي بإصلاح الخراب الذي تعاني منه طرقات المخا بسبب الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي والتي ازهقت عشرات الأرواح.

وأضاف، إن مكتب ابو عسقلان وافق وتبنى المشروع الذي بدأناه بردم حفر سوق الميزان، داعيا الجميع للمشاركة والتفاعل مع هذه المبادرة المجتمعية التي ستتوسع خلال الأيام القادمة بما يسهم في إصلاح البنية التحتية المدمرة في المخا.

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من جانبه قال مدير مرور المخا النقيب هاشم العفيف، إن الحفر مسؤولة عن وقوع عشرات الحوادث المرورية ونجمت عنها وفيات وجرحى، مشيرا إلى أن الحفرة الموجودة في المدخل الشرقي للمخا وتحديدا في سوق الميزان وحدها مسؤولة عن نحو عشرين حادثا مروريا.

وأكد أن الحوادث الناتجة عن الحفر تتكرر بصورة مستمرة حيث يتفاجأ السائق بوجودها وعندما يحاول تجنبها يكون قد وصل إلى اللحظات الأخيرة من وقوع الحادث فلا يستطيع تفاديه.

ووجه العفيف مناشدة لردم الحفر واصلاحها خصوصا على خط يختل والناتجة عن انسداد العبارات والتي دفعت السيول للمرور على سطح الخط الإسفلتي مما أدى إلى جرف طبقة الحماية الخاصة بالخط وتكوين حفر كبيرة.

إلى ذلك أكد مدير مكتب عسقلان عاصف بعيصي أن ثقته بالقائمين على المبادرة دفعته للتبرع وتحمل تكاليف عمليات الإصلاحات.

ووصف بعيصي مبادرة الشباب بالجيدة والتي من شأنها التخفيف من الحوادث المرورية وتقليل الارباك الذي تحدثه في حركة السير.

وكانت مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، قامت بزراعة عدد من الألغام والعبوات الناسف عبر حفر طبقة الإسفلت في مناطق كثيرة بالمخا مما تسبب في ظهور حفر كبير ودمار طال طبقة الإسفلت بعد تفكيكها.