شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان البركاني يقود حرب مناطقية ضد شرعب السلام بسبب طلاب كلية الطب... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر رئيس برلمان الشرعية سلطان البركاني إلى الواجهة في حملة مناطقية بدأها ناشطون ضد شرعب السلام، بعد اجتياز عدد من أبناءها لاختبارات القبول في كلية الطب بجامعة تعز

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ووجه البركاني بتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع ما جرى بنظام القبول في جامعة تعز، الأمر الذي استند عليه محافظ تعز التابع للشرعية نبيل شمسان، بإيقاف كافة إجراءات نتائج إعلان قبول الطلاب المتقدمين حتى انتهاء اللجنة التي سيتم تشكيلها.

مذكرة البركاني أتت عقب إدعاء ناشطين أن هناك إجرءات غير صحيحة أدت حسب قولهم إلى اجتياز حوالي 25 من أبناء شرعب السلام اختبارات القبول، بينهم 11 طالبا من آل الكمالي.

ونفت جامعة تعز إدعاءات التشكيك بنزاهة نظام القبول في كلية الطب،مؤكدة أن الاختبارات تجري وفق نظام آلي وأن طلاب من أبناء هيئة التدريس وأعضاء رئاسة الجامعة، لم ينجحوا.

ويتهم البركاني بالعداء المناطقي لشرعب السلام، بسبب صراعه السياسي حول من يمثل تعز مع محافظ تعز الأسبق الذي ينتمي إلى شرعب السلام، حمود خالد الصوفي.