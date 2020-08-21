شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات المعارك في جبهة مأرب اليوم الجمعة وتفاصيل هجوم الحوثيين عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد أيام من هجوم كاسح للحوثيين على مأرب، شرق اليمن قالت قوات الجيش والمقاومة إنها تمنكنت من صدر الهجوم الواسع في عدة جبهات.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

وقال مصدر عسكري ان الهجوم الاوسع تم صده وان قوات الجيش والمقاومة باشرت ومنذ الثانية فجر يوم الجمعة شن هجوم مضاد ضد قوات الحوثيين.

وتكنت قبائل مراد من دحر الحوثيين واخراجهم من حدود مناطقهم، بهجوم مضاد اسفر عن سقوط العشرات من مواقع الحوثيين.

Advertisements

واشتعلت عدد من الجبهات صباحا بينها جبهات هيلان و المشجح والمخدرة حيث بدأت قوات الجيش بشن هجوم مضاد وواسع.

مصادر محلية في منطقة ارحب ان سيارات محملة بقتلى الحوثيين وصلت في ساعات مساء الخميس محملة باكثر من 32 جثة .

وقال عاملون في المستشفى الحكومي بمدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف ان جماعة الحوثي أخلته مساء أمس من عدد من المرضى وكرسته لاستقبال جثث القتلى والجرحى القادمين من جبهات مأرب.

وعلى مايبدو ان القوات الموالية للحوثيين تكبدت خسائر هي الاضخم منذ بدء الهجمات على محافظة مأرب.

واعلنت جماعة الحوثي صباح الجمعة مقتل قيادي كبير فيها وهو اديب يحيى محمد مرعي المدعو ابو سحار في جبهة مأرب.

وابو سحار كان قائدا لما يعرف قائدا للقوات الخاصة في المنطقة السادسة حيث لقي مصرعه في مواجهات مأرب.

وقتل إلى جانب ابو سحار بحسب مصادر عسكرية قائد المجاميع الوسطى عبدالحميد نصر الشاهري وهو نجل القيادي الشاهري المعين من قبل الحوثيين الحوثية وكيلا لمحافظة إب.