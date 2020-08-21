شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات صنعاء تهتز بمصرع قائد اهم الكتائب الحوثية.. الاسم والصورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اهتزت قيادات الحوثي في العاصمة صنعاء عقب ورود نبأ مصرع احد ابرز قياداتها الميدانية في جبهات البيضاء.
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وقال مصدر قبلي ان قائد ما يسمى بكتائب الحسين الهجومية العقيد " ابو رعد السحاري" المنحدر من منطقة سحار في محافظة صعدة معقل الحوثي، والذي تلقى تدريباته على أيدي الحرس الثوري الإيراني.
واضاف المصدر ان السحاري لقي مصرعه مع عدد من عناصره في المعارك التي شهدتها جبهة قانية في البيضاء امس الخميس.
وخسرت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران العشرات من عناصرها وقياداتها البارزة في المعارك التي تشهدها جبهات محافظة البيضاء ضد القبائل.
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