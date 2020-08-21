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تحركات مريبة لتنظيم القاعدة في محافظة أبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020

الخليج 365 - متابعات 

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أكد الناطق الرسمي لجبهة أبين، محمد النقيب، مساء الخميس، وصول قوة على متن 30 طقماً إلى شقرة وتحركت بقيادة القائد الإخواني لؤي الزامكي إلى قرن الكلاسي.

وأضاف، أن 70 عنصراً إرهابياً بقيادة هيثم الزامكي تم نقلهم من موديه منطقة جمعان ومن الوضيع إلى شقرة، ووصل الإرهابى مطيع الابيني "مدفعي هاونات" إلى مواقع لؤي الزامكي قادماً من محافظة البيضاء.

َوعلق الناشط السياسي والإعلامي أحمد الزبيري، ‏على خروقات مليشيا الإخوان الإرهابية، بمواصلة إطلاق النار بوجود اللجان العسكرية ، حيث واصلت بعد عصر الخميس، قصفها بالمدفعية والكاتيوشا على القوات الجنوبية في الشيخ سالم، والطرية، قائلا: "سكوت رعاة الاتفاق على هذه الخروقات ليس له مبرر، خاصة وأنه يعرض اتفاق الرياض للفشل.  

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