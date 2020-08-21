شكرا لقرائتكم خبر عن مدى إمكانية تشغيل مكيف السيارة بدون المحرك والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يعتبر مكيف السيارة من أهم الأجزاء خاصة في فصل الصيف ويلزم تشغيله اغلب الوقت ما يجعل البعض يفكر في إمكانية تشغيله دون تشغيل المحرك .
ويؤكد الخبراء أن كمبروسر المكيف لا يعمل الا بتشغيل المحرك لذلك فالهواءالخارج لا يكون بارد وهو هواء المروحة وليس هواء المكيف .
كما أكدوا على ضرورة الانتظار بعض الدقائق بعد تشغيل المحرك لأن هناك نظريات تؤكد أن هناك مستويات خطيرة من السرطان وهناك من لا يؤكد ذلك.
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