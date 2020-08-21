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مدى إمكانية تشغيل مكيف السيارة بدون المحرك

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عدن - ياسمين التهامي - يعتبر مكيف السيارة من أهم الأجزاء خاصة في فصل الصيف ويلزم تشغيله اغلب الوقت ما يجعل البعض يفكر في إمكانية تشغيله دون تشغيل المحرك .

 

 

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ويؤكد الخبراء أن كمبروسر المكيف لا يعمل الا بتشغيل المحرك لذلك فالهواءالخارج لا يكون بارد وهو هواء المروحة وليس هواء المكيف .

 

كما أكدوا على ضرورة الانتظار بعض الدقائق بعد تشغيل المحرك لأن هناك نظريات تؤكد أن هناك مستويات خطيرة من السرطان وهناك من لا يؤكد ذلك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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