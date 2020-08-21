شكرا لقرائتكم خبر عن وقف إطلاق النار في كامل الأراضي الليبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المجلس الرئاسي للوفاق اليوم الجمعة وقف إطلاق النار في كامل الأراضي الليبية . وأكد البرلمان الليبي أن وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميلشيات ؛وفقا للعربية.

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