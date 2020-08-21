شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يكشف مخطط إغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت تقارير المخطط الذي كان معدا لإغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، من خلال دس السم له بالخبز، وذلك عن طريق رجل أعمال الذي عرض رشوة على أحد العمال للتنفيذ.

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وكشفت أجهزة الامن المخطط بعد إبلاغ العامل ، موضحة بأن رجل أعمال شاب عمد لرشوة أحد عمال مخبز تقتني منه مؤسسة رئاسة الجمهورية خبزها والمرطبات رشوته بمبلغ 20 مليون دينار مقابل وضع مواد سامة داخل العجين الخاص بطلبية مؤسسة الرئاسة بحسب صحيفة "الشروق التونسية".

وتابعت أجهزة الأمن بأن العامل فضح المخطط ، حيث كُلف هو بتسميم رئيس الجمهورية فيما تم تكليف زميله بتسميم محامية حقوقية شهيرة وزوجة مسؤول بارز.