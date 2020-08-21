البيضاء: مقتل امرأة وابنتها بقصف حوثي في قيفة

أفاد مصدر محلي بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، بمقتل امرأة وابنتها، جراء قصف شنته مليشيا الحوثي، الخميس، على منازل وممتلكات المواطنين في مديرية القريشية.



وقال المصدر، إن مليشيات الحوثي، شنت قصفاً مدفعياً مكثفاً على منازل وممتلكات المواطنين في قرية الزوَب بمديرية القريشية، ما أدى الى مقتل "زوجة احمد عبدربه مبخوت الزوبه" وابنته.



وأشارت المصادر إلى أن القصف جاء بعد تصدي الأهالي لحملة عسكرية حوثية معززة بالدبابات، تهدف إلى اقتحام القرية والسيطرة عليها.



وتسعى المليشيا للسيطرة على القرية التي ُطردت منها قبل أكثر من عامين، بعد معارك عنيفة مع الأهالي.



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