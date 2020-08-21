بدء ورشة تدريبية خاصة ببناء قدرات فرق ادارة وتنسيق مخيمات النازحين في مأرب 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020 الخليج 365 - مأرب

بدأت في محافظة مأرب، الورشة التدريبية الخاصة ببناء قدرات فرق ادارة وتنسيق مخيمات النازحين في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب والتي تنفذها مؤسسة بناء للتنمية بالشراكة مع الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بدعم من المفوضية السامية للاجئين. وتهدف على مدى يومين اكساب 32 مشاركاً ومشاركة يمثلون 12 مخيم للنازحين في مديرية صرواح ،مهارات المسح والرصد والتوثيق وجمع البيانات الخاصة بالنازحين،بالاضافة الى تطوير قدرات المشاركين في مجالات إدارة وتنظيم وتنسيق مخيمات النزوح واعداد التقارير الخاصة باحتياجات النازحين ومهارات التواصل والتنسيق مع الوحدة التنفيذية للنازحين .

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