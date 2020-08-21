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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام حجر يشيد بجهود بترو مسيلة في فتح الطرقات وإزالة مخلفات السيول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020
الخليج 365 - المكلا
أشادت السلطة المحلية بمديرية حجر محافظة حضرموت، بجهود شركة بترو المسيلة لإستكشاف وإنتاج النفط، في إعادة فتح الطرقات وإزالة مخلفات كارثة السيول التي اجتاحت المديرية في يونيو الماضي .
جاء ذلك خلال لقاء، مدير عام المديرية، أنور الشادلي، اليوم الخميس، بمسؤول العلاقات في شركة بترومسيلة الأخ سليمان الجابري .
ونوه الشادلي بتجاوب الشركة مع نداء السلطة المحلية بالمحافظة وإرسال معدات متكاملة لإعادة تأهيل الطرقات والمعابر المتضررة، والمساهمة في إعادة تطبيع الحياة ﻷكثر من أربعين ألف نسمة بمختلف مناطق المديرية.
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