مدير عام حجر يشيد بجهود بترو مسيلة في فتح الطرقات وإزالة مخلفات السيول  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020

الخليج 365 - المكلا

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أشادت السلطة المحلية بمديرية حجر محافظة حضرموت، بجهود شركة بترو المسيلة لإستكشاف وإنتاج النفط، في إعادة فتح الطرقات وإزالة مخلفات كارثة السيول التي اجتاحت المديرية في يونيو الماضي .

جاء ذلك خلال لقاء، مدير عام المديرية، أنور الشادلي، اليوم الخميس، بمسؤول العلاقات في شركة بترومسيلة الأخ سليمان الجابري .

ونوه الشادلي بتجاوب الشركة مع نداء السلطة المحلية بالمحافظة وإرسال معدات متكاملة لإعادة تأهيل الطرقات والمعابر المتضررة، والمساهمة في إعادة تطبيع الحياة ﻷكثر من أربعين ألف نسمة بمختلف مناطق المديرية.