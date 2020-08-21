شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر أسعار بيع وشراء العملات لهذا اليوم في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020 الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الجمعة، وقد جاءت كالتالي: اسعار الشراء السعودي: 199.5 الدولار : 759 Advertisements الدرهم : 200.5 اسعار البيع السعودي: 200 الدولار : 763 الدرهم : 201 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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