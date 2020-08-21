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يزيد بن سلمان - شبوة - صورة لطفلين أحدهما تقلد منصب وزير الخارجية في الشمال والآخر في الجنوب قبل وحدة 1990 Advertisements

تداول ناشطون علي صفحات التواصل الاجتماعي صورة لطفلين من ابناء اليمن جمعتهم الصدفة قبل ان يتقلد كل منهما منصب وزير خارجية احدهما في اليمن الشمالي والاخر الجنوبي قبل الوحدة اليمنية المباركة.

وقال الدكتور عبد القادر مغلس معلقا علي الصورة : بالامس فقدت اليمن الطبيب والسياسي والوزير الدكتور عبدالعزيز الدالي وزير خارجية اليمن الجنوبي سابقا أحد ابناء قرية جبل الشارح في قدس الحجرية ليلحق برفيق درب طفولته الدكتور عبد الكريم الارياني وزير خارجية اليمن سابقاً

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