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يزيد بن سلمان - شبوة - دعوة لتغطية جبل شمسان في عدن بخيمة .. ما هي القصة؟

دعا صحفي لتغطية جبل شمسان بخيام لتجنيبه أعمال البسط التي طالت كل شيء بعدن.

وقال الصحفي سليم المعمري ساخرا انه يتوجب تغطية الجبل فكل شيء وارد .

ويلجأ الأهالي في عدن للسخرية من واقعهم المر حيث تنعدم الخدمات والأمن والامان وتسود أعمال البسط لكل شيء.

وتعاظمت أعمال البسط مؤخرا في عدن خلال 5 سنوات مضت لدرجة أنها طالت البحار والجبال والمساحات العامة .

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