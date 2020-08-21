شكرا لبحثكم عن خبر في زمن الحرب والفقر .. الشاب اليمني "سفيان "وجد عشرة ملايين ريال فاعادها لصاحبها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جسد شاب يمني "عصامي"، اليوم الأربعاء، أروع صور الأمانة وأعاد حوالي عشرة ملايين ريال إلى مالكها؛ وفقا لمصادر محلية.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن شاب مكافح يدعى سفيان عبد الكريم ردمان، من قرية القحاطن، عزلة الأهمول، التابعة لمديرية فرع العدين، محافظة إب، أعاد حوالي عشرة ملايين ريال يمني إلى مالكها، بعد أن عثر عليها بالصدفة خلال مروره في أحد الطرقات.

وأشارت المصادر إلى أن الشاب عثر على المبلغ المالي أثناء مروره بدراجته النارية في طريق الثلث بعزلة بني احمد، صباح اليوم.

ونوهت المصادر بأنه وعلى الرغم من أن الشاب الفقير "سفيان" لايمتلك سوى دراجة نارية رغم ظروفه الصعبة، إلا أنه لم يفكر بإخفاء المبلغ ومصادرته لصالحه وجسد أروع صور الوفاء والأمانة.

ولفتت المصادر إلى أنه وبعد عثوره على المبلغ فورا، أعلن أن على من فقده الحضور لإستلامه من أحد الوجهاء ويدعى حمود علي عبده المنبري، ليصل المواطن الذي فقد المبلغ بعد وقت قصير، وتم التأكد منه وإعادته إليه وسط إعجاب ودهشة الحاضرين بوفاء الشاب سفيان.

وبينت المصادر أنه تم تكريم سفيان، بمبلغ مالي تشجيعا له لكنه رفض استلام المبلغ وأعلن تحويله لصالح الطريق في منطقته.

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