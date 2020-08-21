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مقتل أمراه وابنتها بقصف مدفعي حوثي استهدف قرية في القريشية بالبيضاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - استشهدت امرأة وابنتها، الخميس 20 أغسطس 2020م، اثر قصف مليشيا الحوثي الانقلابية، منازل الأهالي في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي شنت قصفاً مدفعياً على منازل المواطنين في قرية الزوب بمديرية القريشية، أسفر عن استشهاد زوجة مواطن وابنته.

وأضافت المصادر إن الشهيدتين هما زوجة المواطن أحمد الزوبه وابنته، لافتة أن القصف تسبب في إتلاف ممتلكات المنزل المستهدف وتضرر المنازل المجاورة.

ويعد هذا القصف خرقاً من قبل مليشيات الحوثي للاتفاق الموقع مع أهالي وأبناء قبيلة الزوب قبل ثلاث سنوات ونصف والذي تضمن انسحاب الميليشيات من محيط منطقة الزوب في حينه، إثر المواجهات العنيفة التي اندلعت عقب محاولة الحوثيين اقتحام المنطقة السكنية والسيطرة عليها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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