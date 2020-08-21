شكرا لبحثكم عن خبر مصرع "محمد الحوثي" يتسبب في انهيار مليشيا الحوثيين عسكرياً في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مصرع محمد الحوثي يتسبب في انهيار مليشيا الحوثيين عسكرياً في مأرب

تلقت جماعة الحوثيين ضربة صادمة بعد مصرع محمد الحوثي في مأرب، كأول رد فعل قوي من قبل قوات الجيش الوطني على الإدعاءات الكاذبة حول دخولهم المحافظة وتارة ً أخرى السيطرة على بعض المناطق.

Advertisements

وقالت المصادر أن معارك اندلعت مساء اليوم الخميس وسقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا وقتل نائب قائد محور المحجزة محمد الحوثي في صفوف جماعة الحوثيين بمعارك في مارب.