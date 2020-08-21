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يزيد بن سلمان - شبوة - مصرع محمد الحوثي يتسبب في انهيار مليشيا الحوثيين عسكرياً في مأرب
تلقت جماعة الحوثيين ضربة صادمة بعد مصرع محمد الحوثي في مأرب، كأول رد فعل قوي من قبل قوات الجيش الوطني على الإدعاءات الكاذبة حول دخولهم المحافظة وتارة ً أخرى السيطرة على بعض المناطق.
وقالت المصادر أن معارك اندلعت مساء اليوم الخميس وسقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا وقتل نائب قائد محور المحجزة محمد الحوثي في صفوف جماعة الحوثيين بمعارك في مارب.
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