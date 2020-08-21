شكرا لبحثكم عن خبر صورة.. هكذا بدت “سائلة صنعاء” بعد الامطار الغزيرة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صورة..هكذا بدت “سائلة صنعاء” بعد الامطار الغزيرة !

بالصورة عيون جارية تتدفق الى السايلة في مدينة صنعاء رغم توقف الامطار منذ أسبوع. Advertisements ويقول الاهالي ان مصدر هذه المياو من سيول الامطار القادمة من خولان. فيما ذهب اخرين بالقول ان الماء الذي يسير فيها من عيون ماء. جارية تفجرت بفعل غزارة الامطار التي هطلت في الايام الفائته.

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